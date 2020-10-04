英超｜周六門將集體發波瘟 有兩個仲係英軍國腳㖭！

周六英超4場比賽，其中3仗都有門將「派膠」導致失球出現。曼城與列斯聯上演的激戰，就有上季次循環對曼聯曾犯錯的藍月亮艾達臣摩拉斯，再次出現罕見失誤，而愛華頓門將比克福特與般尼門將尼克普比這兩位英格蘭國家隊正副門將，也齊齊「發波瘟」。

艾達臣一直被評為曼城自阿布札比財團入主以來最穩健的門將，但他近年也是偶有「派膠」場面出現，記憶猶新是上季在次循環的曼市打吡連番犯錯，先是第一個失球因落地慢，面對安東尼馬迪爾的窩利抽射，皮球在手邊入網，而第2個失球更是難辭其咎，擲龍門球給隊友時疑太大力，被紅魔的麥湯米尼截到後大腳射入空門。至於今場鬥列斯聯又因出迎打手槌打到隊友班捷文文迪身上，反彈落地後被洛迪高摩連奴射入空門，令球隊痛失兩分。

至於愛華頓的比克福特在場上「醜態」已屢見不鮮，在同日較早前對白禮頓的比賽又再犯錯，跳起接敵軍右閘蘭普堤的傳中時甩手，被馬奧比把握機會射入，幸球隊最後仍靠占士洛迪古斯梅開二度在主場以4:2勝出，取得126年來的最強4連勝開局；與比克福特爭奪英軍一號位置的般尼門將尼克普比，尾場作客紐卡素也「派膠」，在門前用腳控球失誤，被迫撲跌紐卡素的賴恩費沙而輸12碼，最後喜鵲便由哥林威爾遜操刀射入今仗個人第2球，並奠定3:1勝局。

今輪英超結束後便進入國際賽周，英格蘭有3場比賽要踢，分別是先與威爾斯友賽，然後再於歐國聯迎戰比利時及丹麥，領隊修夫基看完這兩位門將今周表現，未知會否更坐立不安。或者周六最聰明一人是車路士領隊林柏特，慶幸自己將愛「發波瘟」的阿列沙巴拿加放在後備席，在新門將艾度亞文迪把關下得以保持清白身，以4:0大勝水晶宮。

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