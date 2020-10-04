長跑比賽，表面上是和別人比速度，不過某程度上其實是種自己跟自己的比賽。雖說多少會受外在因素影響（溫度、濕度、賽道狀況等），可是歸根究柢，自身的情況最重要。即使路況再差，濕度再高，但所有參賽者都是在同樣的條件下作賽，沒有人能阻礙你的發揮；比賽如是，練習如是。

既然自己鬥自己，就算練習有伴，隊友極其量以言語激勵打氣，一切還是要靠個人力量完成，沒有人能代你跑到終點；自我挑戰，欠缺目標很容易會放棄，故此我通常會選用一些跑步專用的電話應用程式。程式內設有不同訓練方法，亦會不定期的為使用者提供「挑戰」——有時是速度，要求跑手於短時間內完成指定距離；有時則以長度作單位，要在指定日子期間跑畢較長路程；上周收到的挑戰，是要跑者在一周內跑畢一個全馬的距離。

說來有點失禮，雖然近年跑得較勤力，但月跑量都只在110公里左右，即每周平均約20多公里；要一下子把路程提高一倍，對既要工作，又要照顧家中兩隻小怪獸的我來說，是有點壓力的。

時間就像乳溝總擠得出來

可是這回我料錯了。原來在定好目標後，只要你夠想完成，你就會找到方法完成。接受了挑戰，我就認真審視了自己的日程表。要一口氣跑畢全馬我還未夠功力，但將里數於七日內好好分配，要完成也非絕無可能。原來時間真的像乳溝，要擠的話多少總擠得出來；要面對的還有天氣因素，上周幾日大雨阻礙了進度，我就於隔天找時間多跑一趟，務求按計劃完成那42.195公里。

終於，就只餘下那最後五公里了，我以享受的心態去完成最後一關；雖然不是正式全馬，但當耳邊傳來程式提示，指我快將完成時，心裏竟然有點感動，我幻想自己在途人夾道歡呼下跑進最後直路；到真的完成了，我見四野無人，就如運動員衝線般舉起手——這場比賽，我贏了，我贏了自己。

完成挑戰，弄得雙腿酸軟，得到些甚麼？得到一個應用程式的獎章，還有，超越自己的滿足感；我相信這看似虛擬的推動力會把我的幻想變成事實，有天，我會在途人夾道歡呼下，正正式式的跑過全馬終點線。

伍家謙

多媒體工作者

周日見報