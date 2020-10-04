法國網球公開賽｜女單第三圈連場爆冷 哈蕾普芘頓絲齊下馬

法國網球公開賽周日爆出連場冷門，女單頭號種籽哈蕾普在第三圈以直落兩盤不敵世界排名第54位的19歲波蘭球手絲維迪克，黯然出局。絲維迪克在16強的對手，將會是同日勇挫五號種籽芘頓絲的瑪天娜。

絲維迪克甫開賽已打得相當主動，並於第二局及第六局成功打破哈蕾普的發球局，先贏一盤6:1。世界排名第二的哈蕾普，在第二盤仍然未見起色，一開始已被「破發」，絲維迪克乘勢繼續施壓，再贏一盤6:2，最終只花了68分鐘，便將這位18年法網女單冠軍淘汰出局。

絲維迪克的第一發球得分率高達81%，遠勝哈蕾普的53%，全場更有30次主動得分，較對手多出18次，成為勝出關鍵。

「我完全沒有經驗，這是我第一次在這麼大的球場出賽，所以有點緊張。」絲維迪克說。「這（法網）是我最喜歡的賽事，早在少年組的時候，我已很喜歡在這裏比賽。本周對我來說就像夢境成真一樣，而亦希望這個夢可以延續下去。」

絲維迪克在16強的對手，將會是來自意大利的瑪天娜。這位世界排名第159位的26歲球手，以直落兩盤6:4、6:4擊敗荷蘭的芘頓絲晉級。

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