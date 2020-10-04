英超｜領軍生涯最差開局 哥帥仲撐賽果公平：列斯聯堅勁喎！

儘管曼城周六與列斯聯踢成1:1，再失兩分，稱得上是哥迪奧拿領軍生涯的最差開局，但這位藍月亮主帥賽後仍稱賽果公平，強調對手不易應付，麾下球員已踢了一場「好波」。

曼城今仗靠史達寧在上半場一記妙射先開紀錄，惜下半場因門將艾達臣摩拉斯防守角球出迎失誤，被列斯聯新援洛迪高摩連奴扳平1:1，也成為最終賽果。開季至今踢了3場聯賽，曼城勝和負各1得4分，在哥迪奧拿的執教生涯中是第2次在頭3輪比賽已有兩仗失分，而且已要追溯到2008/09球季初教母會巴塞隆拿時代。不過，這次第4季帶領曼城顯然成績更糟，上周主場2:5慘負李斯特城，堪稱哥帥任教藍月亮以來其中一場最受辱的比賽。

不過，哥帥接受天空體育訪問時，仍堅持球隊今場比賽發揮得不錯：「這是一場精采的比賽和公平的賽果。我們頭30分鐘的表現令人難以置信，是可以再取得更多入球的，但我們沒有，不幸地也不能贏得比賽，但考慮到我們沒有季前集訓兼很多球員缺陣的情況，表現已經很不錯，而且我們的踢法和過去所熟悉的有點不一樣，走上走落及轉守為攻的機會比過去多......」

上場慘敗後曾批評李城只顧防守反擊不控球，但哥帥對比爾沙帶領的列斯聯，則完全持另一種態度：「就如我所說，在他們機會沒那麼多時，我們上半場的表現是可以終結這場比賽的懸念。不過，下半場後，大家開始機會均等，有一段時間甚至他們更好，然後到了最後10至15分鐘，己隊又佔回上風。他們將很多球員放置於我們中場線之後，進攻又很快，又有具質素和快速的球員，和他們交手絕不容易，我認為從季初看過他們所踢的比賽，以及上季能在英冠封王，都說明了他們有多棒。」

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