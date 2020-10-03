求驗客手記：伊巴霸氣難被武肺馴服

AC米蘭前鋒伊巴謙莫域早前確診感染武漢肺炎，目前喺屋企接受14日嘅隔離治療。不過，呢位瑞典神鋒亦無偷懶，喺屋企跑步保持狀態，一向口出狂言嘅伊巴，仲喺社交媒體話自己係無法馴服嘅野獸，繼續霸氣十足。

伊巴上個禮拜五喺社交媒體Post片，片中嘅佢喺屋企嘅跑步機上跑步，赤裸上身嘅伊巴睇落身形都冇走樣，佢仲霸氣寫住：「呢隻動物係無法馴服嘅。」38歲嘅伊巴雖然確診，但就冇任何病徵，不過因為要隔離14日，所以已先後錯過咗三場比賽，只要伊巴嚟緊連續兩次檢測錄得陰性就可以歸隊，可望喺今個月17號對國際米蘭嘅打吡戰復出。

拿玻里施連斯基中招

伊巴逐漸康復，不過武肺疫情似乎喺意甲有擴散迹象，其中拿玻里就宣佈，波蘭中場施連斯基同埋一位教練組成員確診，前者喺上個禮拜出戰熱拿亞嘅賽事曾上陣約70分鐘。至於熱拿亞亦發聲明話球隊再多五位職球員中招，現感染人數為19人。

其實早喺上個禮拜日熱拿亞門將馬迪亞比連及中場舒奧尼，因感染武肺而錯過作客拿玻里嘅比賽，結果球隊慘吞六蛋。賽後熱拿亞再有12名職球員嘅檢測呈陽性，感染人數上升至14人，意甲賽會亦隨即安排熱拿亞嘅賽事延期，包括上個禮拜六對拖連奴嘅賽事。當時意大利傳媒已經有報道，話賽會同當地政府正研究應對方案，避免武漢肺炎喺意大利足球界爆發蔓延，一度考慮暫停意甲兩周，但最終未有成事。

熱拿亞共19人感染

不過意甲賽會亦將曾與熱拿亞有比賽接觸嘅拿玻里，定為重點檢測球隊，結果喺上個禮拜四進行病毒檢測後，再發現有多人中招，其中熱拿亞感染人數更升至19人。按照原定計劃，拿玻里會喺今日對祖雲達斯，但至今仲未有消息話會唔會押後舉行。