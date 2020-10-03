周日西甲壓軸大戰，兩支在今季聯賽仍然保持全勝的球隊對碰，巴塞隆拿主場迎戰西維爾。「地上最強」2場聯賽全勝之餘共入7球兼未曾失球，縱球王美斯表現不算突出，但仍有17歲小將安素法迪爆發入球不斷，巴塞讓一球捧上盤。（球賽編號：星期日78；now611及632台明日3:00am直播）

文：何西

巴塞與西維爾都因為在上季「加時作賽」出戰8月份的歐洲盃賽，獲賽會延遲進行新季賽事。風波不斷的巴塞有蘇亞雷斯等主力離隊，幸而鬧走人的美斯最終決定留下，球隊由新帥朗奴高文領軍下亦取得甚佳開局，首2場聯賽先後淨勝維拉利爾與切爾達4球及3球；當中美斯僅靠12碼取得一個入球，但小將安素法迪狀態大勇，上仗對切爾達先開紀錄，今季2場聯賽已累積3球（見另文）。更重要是高文排出的4-2-3-1陣式，有效鞏固防線，兩場比賽皆保持不失球；雖然基文迪朗格勒上仗領紅要停賽，高文或會起用另一巴塞青訓的朗奴阿拉奧祖頂替其中堅位置。

西維爾作客魯營績差

西維爾在展開新季西甲前，先在上月初出戰歐超盃，與歐聯王者拜仁慕尼黑戰至加時才再失守惜敗，隨後在聯賽開季兩戰皆勝，整體戰績相當不俗。不過由前西班牙國家隊與皇家馬德里主帥盧比迪古領軍的西維爾，首兩戰對手卡迪斯及利雲特實力皆弱，上仗迎戰後者要戰至補時階段才靠安尼斯利絕殺險勝，今訪巴塞搶分難度大增。巴塞內部情況暫趨穩定，最近一次在聯賽不敵西維爾已經是2002年；各項賽事最近六次在魯營球場交鋒，巴塞全勝之餘，當中5場皆淨勝至少2球或以上，今仗可被看好。

皇馬火力弱吼「細」

同日皇家馬德里作客利雲特。續缺夏薩特，並有加里夫巴利離隊的皇馬，火力並不太強，球隊近3季造訪利雲特僅得1勝1和1負成績，今仗難大勝而回，敲入球[3/3.5球]「細」。（球賽編號：星期日47；now632台今日10:00pm直播）