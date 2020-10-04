港超聯｜傳愉園簽前紅魔青年軍 23歲史葛被棄用曾做地盤工

港超聯老牌球會今日在社交平台透露，球隊已簽入一名新外援，但未有透露詳情；據英國的433footballmanagement的網站顯示，於14至17效力英超勁旅曼聯青年軍的中場史葛，已簽約加盟愉園。這位近季轉踢英格蘭業餘聯賽球會的球員已抵港，並進行隔離。

愉園在社交平台表示，球隊領導層在應付復賽的同時，也為新季做準備，並已選定新外援及為外援申請在港的工作證，而其中一名新援工作證辦妥後，隨即安排到港。

據英國球員經理人公司433footballmanagement網站透露，現年23歲的史葛(Charlie Scott)已簽約加盟愉園，並為這位前曼聯青年軍可以重回職業足球感到高興。據資料顯示，史葛於14至17球季效力曼聯青年軍，17/18球季獲提升到一隊，但未能在一隊取得上陣機會，之後被外借到蘇超咸美頓，惟未能取得太多上陣機會，逐接獲曼聯通知不獲留用，他近季轉戰業餘聯賽。

英國太陽報今年中報導14歲加入曼聯的史葛被棄用後，人生跌入低點，最終面對現實，在地盤任建築工人，同時踢低組別業餘聯賽。史葛的經理人公司表示，很高興可協助史葛可重返職業比賽，並希望他可好好享受在港比賽。

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