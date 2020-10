MMA●今日體片｜輸畀「斷頭台」幾乎窒息 對手仍讚鐵甲女俠

有MMA「鐵甲女俠」之稱嘅荷甲女格鬥手Germaine de Randamie在周六的UFC比賽中,面對美國的Julianna Peña,兩人比賽至第三回合時,出現MMA常見的糾纏畫面。不過不常見的是,出名有不同技倆達至技術性擊倒的Germaine,這次竟使出頸鎖「斷頭台」(guillotine choke),箍到Julianna窒息。拳證亦隨即於官方時間3分25秒時,宣佈Germaine K.O.對手。當她鬆手一刻,明顯見到Julianna失去反應。

幸好,事後Julianna未有大礙,亦明白身為MMA選手會遇到風險,所以沒怪責Germaine,賽後交代個人狀況,需要休息兩周之餘,更以「以劍為生,以劍而死」(Live by the sword, die by the sword),力讚對手Germaine。

