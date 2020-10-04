法國網球公開賽｜離13度封王又近一步 拿度3:0掃走哥達闖8強

力爭第13度在法國網球公開賽封王的拿度，周日以3:0掃走施巴斯坦哥達，殺入8強。

面對年僅20歲、世界排名第213位的施巴斯坦哥達，拿度全場未有受到太大考驗。他在初段已兩度打破哥達的發球局，一口氣將比分拉開至5:0，並以6:1先贏一盤。身為男單二號種籽的拿度，並未有因為雙方的實力差距而放鬆，再贏兩盤6:1及6:2，總分贏3:0，第14次打入法網8強，並將個人歷年在這項大滿貫賽事的戰績，改寫成97勝2負。

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