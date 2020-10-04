球星閃卡│ 龍珠都有得炒 2018世界盃麥巴比叫價18萬

除了NBA等北美四大聯盟的球星卡之外，足球卡的升值潛力同樣極高，就如同2018世界盃版的麥巴比卡，現時估價高達23,000美元 （約18萬港元）。陳翊麟手上的《龍珠》、《足球小將》及儲齊一套的《召喚王》卡，Jerry笑言這些同樣有價有市。

陳翊麟指讀書時期娛樂不多，購買NBA球星卡和《龍珠》、《召喚王》、《足球小將》等遊戲卡是當時的嗜好，直至高中展開籃球生涯的時候才忍手不再抽卡：「那時候沒有打遊戲機，閒時便會去抽卡，有時卡還可以跟同學對戰。直到我開始打籃球，便專心練球，沒有再玩這些東西。」Jerry直指這些卡同樣有價有巿，他更笑言有朋友不清楚其價值而全數丟棄，「這些龍珠卡都值錢，我朋友有些暗閃、閃中閃卡 ，同款有30、40張。我問他把卡收到哪裏，但他說全不見了，即扔走了幾十萬元。」

除此之外，Jerry指足球卡同樣值錢，而2018世界盃版的麥巴比卡，價格升幅同樣嚇人一跳，「這張卡在全球的評分紀錄有約百多張，取得10分只有五張，而這張卡現在大概估值約15,000至23,000美元。想當年這張卡價位最低只需400港元，但也沒有人想要。」

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