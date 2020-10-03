NBA｜拒就賽程為東京奧運讓路 施華：冇人知出年會點

NBA總裁阿當施華（Adam Silver）表明，來季的賽程難以為東京奧運讓路。

20/21年NBA球季預料將延至明年一月才展開，季後賽可能要到六月才開打，總決賽更隨時會到八月才完成，賽期很可能會跟明年7月23日至8月8日進行的東奧重疊，但阿當施華表示，就算發生這種情況，他們也不大可能在奧運期間停賽。

施華說：「我們會考慮，但我認為如果我們最終要延遲開季，不大可能會為了奧運停賽。因為你也知道，不是只有他們在東京比賽那段時間停賽就行，在那之前還要集訓，之後又需要休息。」

勒邦占士（LeBron James）等球星早前均表態有意代表美國男籃出戰奧運，但施華對此表示愛莫能助。「在這種不尋常的狀況，就算我們為奧運作計畫，也沒有人知道明年夏天這個世界會是怎樣。所以我想在這個非常時期,你不能考慮常規，每個人都必須作出一些調整。」他說。

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