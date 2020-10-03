勒邦占士（LeBron James、LBJ）與安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）上周五在NBA總決賽第2戰分別轟入33及32分，成為2002年以來首對在總決賽各得30分以上的湖人孖寶。今仗「紫金兵團」再穿上必勝的「曼巴戰衣」上陣，終以124:114擊敗以殘陣應戰的熱火，場數領先2:0。（ViuTV 99台明日7:30am直播總決賽Game 3）

文：華弟

面對有艾迪巴約（Bam Adebayo）及積傑錫（Goran Dragic）兩位主將因傷缺陣的熱火，湖人今仗幾乎全場領先，占士與AD更是如入無人之境，合共攻入65分，協助球隊以10分之差擊敗對手。賽後有球評家指出，這對拍檔的統治力，絕不遜於曾協助湖人完成三連霸的奧尼爾（Shaquille O’Neal）及拜恩（Kobe Bryant）。對於被拿來與「OK組合」比較，占士直言感到榮幸。「我們都知道奧尼爾的威力，亦見識過拜恩優雅與力量並存的打法，無論在攻守兩端，他們都充滿統治力。他們是我在成長過程中的榜樣，被拿來跟他們相提並論，我與AD實在是不敢當。」占士說。

披曼巴戰衣四戰全勝

LBJ與AD今仗合共轟入65分，是自從2002年以來，湖人隊史上首次再有二人組合，能在總決賽單場各自拿下最少30分，當年拜恩與奧尼爾在G3，分別在網隊身上轟入36及35分。事實上，在艾迪巴約缺陣下，湖人今仗輕鬆支配內線，全場搶得16個進攻籃板，更藉第二次進攻機會拿下21分，而AD今場14個籃板球當中，就有八個是進攻籃板，表現非常搶鏡。

對於紫金兵團季前不惜以恩格林（Brandon Ingram）與朗素波爾（Lonzo Ball）等新星，從塘鵝換來AD，占士直言這宗交易非常划算：「他是一位大賽球員，他明白自己的處境，明白我們有多需要他挺身而出。我們知道他很有決心，在場上不只完成個人任務，更重要是能夠幫助球隊。」

連同今仗在內，湖人於今屆季後賽，四次穿上「曼巴戰衣」上陣均告能奏捷，猶如得到拜恩在天之靈加持，若總決賽要以Game 7分勝負，他們亦會再次披上這件黑黃經典球衣出場。LBJ直言，能代表拜恩出戰別具意義：「代表一位意義重大的人物出戰，永遠都是這麼特別的。我們一直在想着拜恩一家，希望能讓他們感到驕傲。」

艾迪巴約有望G3復出

熱火方面，雖然場數落後至0:2，但今仗有25分、8個籃板球及13次助攻的占美畢拿（Jimmy Butler）表明不會就此認輸。「我們需要更加專注，如果做得到，我們就能扭轉劣勢。我們不會放棄，我們會繼續戰鬥，比賽還未結束，我們只是落後場數0:2，我們有能力做一些特別的事情來扭轉劣勢。」對熱火稍為有利的是，艾迪巴約的頸傷已有好轉，並有望在第三回合復出，至於左腳足底筋膜撕裂的積傑錫，則仍未知道能否上陣。