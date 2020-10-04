英超｜續約狼隊4年 魯爾占美尼斯︰我想創造歷史

魯爾占美尼斯周六與狼隊續約四年至2024年，他表示，續約是很容易的決定，而他希望在這家球會創造歷史。

現年29歲的魯爾占美尼斯，2018年6月由賓菲加外借至狼隊，狼隊在翌年夏天將其買斷。這名墨西哥國腳自加盟後，各項賽事為狼隊上陣106場射入46球，包括今季在英超所入的2球。

魯爾占美尼斯續約後在球會官網表示︰「由我還是個小男孩起，我就只想比賽，我希望享受它，而這是我為甚麼會在這裏。」他又說︰「他們給我所有的信心和機會，去成為在前鋒線的重要一員，那正是我來歐洲時所找尋的東西，而我很開心可以繼續在這球會。」

對於與狼隊續約，占美尼斯坦言不需要怎樣游說，自己很輕易就答應了︰「因為由一開始，這就是我想要的。上兩季我們表現很好，所以我知道這家球會有一些特別之處，而我是這個大家庭的一部份。」

2018/19球季，占美尼斯在英超射入了13球，上季則射入17球並助狼隊以第7名完成，他在狼隊打入了8強的歐霸盃亦有10個入球進賬。他說︰「我想在這裏創造歷史，我希望成為世界最出色前鋒之一，但我需要繼續努力，就像我一直所做的。我必須要射進更多入球，那正是我努力的目標。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！