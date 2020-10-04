人才輩出：悲劇「英雄」破紀錄

熱火雖於上周五總決賽第2戰缺少2名主力積傑錫及艾迪巴約，但球隊整體的表現其實超出了預期，一班綠葉球員表現出色，助熱火末節追至湖人剩九分差距。因隊友受傷而擔正的「00後」新秀希路 （Tyler Herro），改寫了總決賽史上最年輕球員的出場紀錄。雖然他們最終以114:124不敵湖人，場數落後至0:2，但他們不言敗的精神贏得球迷們的掌聲，熱火在G3亦迎來艾迪巴約傷癒復出。

擁有年輕陣容且經驗不多的熱火，在這場總決賽對決上牌面明顯不敵星光熠熠的湖人，但這支被低估的球隊每每令人眼前一亮。今仗後備上陣的奧利尼克（Kelly Olynyk）和紐寧（Kendrick Nunn）擔任板凳奇兵，前者交出隊內第2高的24分，兩人更於最後一節包辦12分，為熱火收窄至九分差距。去夏選秀被熱火以首輪第13順位選中的射手希路，在季後賽成為熱火板凳的強勁火力，他今戰更有機會正選出場，以20歲零256天之齡成總決賽史上最年輕的先發球員，打破莊遜（Magic Johnson）保持的20歲又264天舊紀錄。

希路今場打足43分鐘（全隊上陣時間第二長）拿下17分、7籃板和3助攻，也是繼史堤芬居里（Stephen Curry）妹夫C里爾（Courtney Lee）後，首位在總決賽擔正的新秀球員。雖然處於落後0:2劣勢，但熱火今戰已算是超額完成，他們下仗有望獲艾迪巴約回歸鎮守籃下，首回合拉傷頸部的他，賽後稱已準備好周日出戰第三場，協助熱火收復失地。