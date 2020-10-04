英超｜簽唔到艾奧亞 阿仙奴視佐真奴為代替品

車路士中場佐真奴費路周六射入兩球12碼，協助球隊主場以4:0大勝水晶宮，但關於他離隊轉投鄰會阿仙奴的消息仍然不絕於耳，事關兵工廠因收購里昂中場艾奧亞失敗，已將目標轉移至這位意大利國腳身上。

今夏轉會窗於歐洲時間周一便會正式關閉，根據天空體育報道，阿仙奴正把握增兵最後機會，而且因他們難達到里昂開出的6,000萬鎊索價引入艾奧亞，因此決定尋找這位法國國腳的替代品，而這個人就是佐真奴費路。

事實上，車路士近兩季已有兩名猛將先後過檔同為倫敦的兵工廠，分別是大衛雷斯及韋利安，而佐真奴本來也與兩人一樣是巴西裔球員，只是早在15歲便移居意大利轉為該國出戰國際賽，同聲同氣下加上在藍軍正選位置不算十分穩定，隨時兩間球會傾得一個好價錢便成事。

另外，艾奧亞是否一定留效里昂也未確定，皆因有報道稱西甲的皇家馬德里也正打其主意，但教練施丹周六在記招上便這樣回應：「我不知道你們從那裏得到的資料，我對這位球員沒有懷疑，他是好球員，或許有一天他會為皇馬效力，但我們今天只談旗下陣容內的球員，我只關心他們。」

-----------------------------

邊個話財不入急門？

需要周轉嘅時候幫到手，先叫做應急囉！

邦民日本財務急你所急，只需要一個手提電話號碼同一張身份證#就可以申請貸款。

新客仲有迎新現金獎高達HK$5,000▲添！

貸款額全數過戶，絕無手續費。

立即申請 : https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2020年9月1日至2020年10月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！