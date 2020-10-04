英超●不斷更新｜摩佬領熱刺倒戈奧脫福 孫興民傷癒任正選

曼聯正選陣容 4-2-3-1

GK：迪基亞

DF：雲比沙卡、哈利馬古尼、艾歷拜利、勞基梳爾

MF：尼曼查馬迪、保羅普巴

AM：格連活特、波基斯費南迪斯、拉舒福特

FW：安東尼馬迪爾

熱刺正選陣容 4-3-3

GK：洛里斯

DF：奧里亞、艾歷迪亞、達雲臣山齊士、利古朗

MF：穆沙施素高、尼當比利、賀積查治

FW：盧卡斯莫拉、哈利卡尼、孫興民

周日英超重頭大戰，由前曼聯領隊摩連奴執教的熱刺，領軍作客奧脫福倒戈相向，近期賽程頻密的熱刺越踢越勇，料摩連奴將重施「泊大巴」絕技，抵擋主隊曼聯的來襲。而紅魔鬼開季首兩仗表現未算突出，攻力未算強勁之餘，防守漏洞甚多，雖然熱刺球星加里夫巴利仍未能披甲，但今仗遇上大勇的熱刺射手哈利卡尼，兩軍勢必有一場惡戰。

曼聯 vs 熱刺 今晚23:30開賽 now621、611台直播

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