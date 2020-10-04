英超戰報｜哥林威爾遜起孖 紐卡素贏3:1 般尼3連敗

紐卡素周六憑哥林威爾遜梅開二度，加上辛特麥斯明交出一射一傳，於英超以3:1擊敗到訪的般尼，升上聯賽榜第6位，般尼今季開季後三戰全敗。

兩隊開賽後互有攻守，但紐卡素於14分鐘由辛特麥斯明憑個人能力殺入般尼禁區後射入，助球隊領先1:0。般尼於35分鐘有艾殊利班尼斯近射破網，惟因越位在先，入球無效，完半場，紐卡素仍以1:0領先。

般尼在52分鐘有基斯活特於禁區內接應艾殊利班尼斯傳送後於頭槌攻門，但被紐卡素門將卡爾達路撲出。61分鐘，般尼終於追成平手，巴士利的傳中球被紐卡素球員頭槌解圍，在英超為般尼上陣第100場的艾殊利韋斯活特於禁區內抽射破網，般尼追成1:1。

不過僅4分鐘後，法國翼鋒辛特麥斯明在右路殺入禁區後傳送予哥林威爾遜，後者在門前射入，紐卡素再度領先。75分鐘，般尼門將尼克普比「派膠」，在龍門前用腳控球失誤，被迫撲跌後備上陣的賴恩費沙，紐卡素獲得12碼，由哥林威爾遜操刀射入，為紐記奠定3:1的勝局。

紐卡素擊敗般尼後，以4戰2勝1和得7分排在聯賽榜第6位，與第4的車路士及第5的列斯聯同分。3戰3敗、入3球失了8球的般尼則排在尾二的第19位。

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