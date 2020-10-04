意甲戰報｜阿特蘭大5:2大勝卡利亞里 近50年首隊頭3場狂入13球

同日頭場，阿特蘭大主場鬥卡利亞里，阿特蘭大繼上仗大炒拉素4:1後，今仗再以5:2大破卡利亞里，三戰全勝。合計開鑼節以4:2大勝拖連奴，阿特蘭大是計72/73球季的AC意甲後，意甲首支能在前三輪攻入13球的球隊。

開賽僅7分鐘，路爾斯梅利爾接應後場傳送，突破越位單刀射成1:0，其後卡利亞里憑一次左路角球由高甸頂成1:1。但攻力強勁的阿特蘭大其後憑艾真度高美斯、柏沙歷和杜雲沙柏達各入一球，半場輕鬆領先4:1。

換邊後，客隊再一次憑角球由巴西前鋒祖奧柏度追回一球，但領先兩球的阿特蘭大開始放慢腳步，控制形勢，其後更把前場艾真度高美斯和杜雲沙柏達收起。81分鐘，今季新加盟的森姆林馬斯更為球隊埋齌，射入加盟後的首球助球隊以5:2大勝隊手。值得一提是，今場5:2波膽為50倍，而主其他則為10.5倍，阿特蘭大絕對是意甲「大波之選」。

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