法網｜祖高域橫掃對手 平紀錄連續11年晉16強

世界「一哥」塞爾維亞的祖高域，周六在法國網球公開賽男單第3圈以3:0淘汰哥倫比亞對手丹尼加蘭，連續11年打入16強，追平了拿度和費達拿共同保持的紀錄。

33歲的祖高域在第3圈面對由外圍賽晉級、世界排名153的丹尼加蘭，在7次打破對手發球下以6:0、6:3和6:2輕鬆勝出，今年比賽35場勝出34場，順利晉級16強，平了網壇另外兩天王拿度和費達拿連續11年晉身法網16強的紀錄，後兩者是在2005至2015年連續打入法網16強。此外，祖高域在法網的戰績改寫為71勝14負，已超越了70勝17負的費達拿而獨佔第2位，拿度以96勝2負遙遙領先。

這場比賽中，祖高域亦展示了極佳體育精神。新球場Philippe-Chatrier的頂棚因天雨而關上期間，大雨落在丹尼加蘭一邊場地，該名哥倫比亞球手在比賽中滑倒，祖高域的反應是在第二盤第四局主動叫停比賽，直到雙方條件相等，祖高域甚至幫助為丹尼加蘭一方的場地添加紅土的場地職員，拿起刷子幫手將底線刷得更加平整。

5號種籽希臘的薛斯柏斯在對手斯洛文尼亞的比丹尼因傷退出，輕鬆晉級16強，當時薛斯柏斯領先比丹尼6:1、6:2和3:1，與13號種籽俄羅斯的魯布列夫以6:3、6:2和6:3戰勝南非的奇雲安達臣同晉16強，至於10號種籽阿古特以1:3不敵17號種籽的西班牙布斯達，於第3圈止步。

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