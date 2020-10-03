英超大勢：槍手超班食硬褪色黑馬

周日英超阿仙奴主場出擊迎戰錫菲聯。兵工廠過去一周兩鬥利物浦表現不差，今場面對新季黑馬本色不再的錫菲聯，力足全取三分，讓一球捧阿仙奴上盤。（球賽編號：星期日34；now621台今日9:00pm直播）

季初走勢甚佳的阿仙奴，上輪英超作客利物浦1:3輸波遭逢今季首敗，拿卡錫迪便錯失兩次單刀機會成勝負分野。球隊在上周四轉戰英聯盃再鬥紅軍，收起部份主力戰至互射12碼淘汰對手算是一吐烏氣，該仗休息的奧巴美揚及韋利安等可望復出。

錫菲聯目前正陷困境，上季黑馬到今季神奇不再，與富咸一樣開季三場英超全敗，更糟的是錫菲聯是唯一一支尚未取得入球的英超球隊，進攻火力非常疲弱。球會在上周五落實由利物浦收購20歲前鋒利安比維斯達補充火力，不過未能趕及註冊下，無法在今仗候命。另一前鋒賴斯莫薩特則仍養傷，今戰造訪阿仙奴，難逃一敗。

周日英超早場李斯特城主場迎戰韋斯咸。李城在季初再次跑出，3戰全勝之餘共入12球，寶刀未老的占美華迪等一眾中前場球員狀態甚佳。對手韋斯咸表現仍飄忽，上輪英超開齋主場4:0大破狼隊，隨後卻在英聯盃1:4慘負予愛華頓出局，今場在作客情況下難靠，李城讓半/一捧上盤。（球賽編號：星期日19；now621台今日7:00pm直播）

文：何西