「名將之後」難擋「泥地王」衞冕

【綜合法國外電】上周五法國網球公開賽第三圈，男單2號種籽拿度直落3盤橫掃世界排名第74位的意大利球手泰華基拿，輕鬆晉級。這位「泥地王」在周日16強賽事將面對由外圍賽晉級的美國球手施巴斯坦哥達，後者是1992年法網亞軍哥達（Petr Korda）的兒子，能夠在法網遇上兒時偶像，這位年僅20歲的「名將之後」必定能從拿度身上學得寶貴一課。（now670、672、有線651及653台今日4:30pm起直播）

職業生涯贏過12次法網男單冠軍的拿度，今屆賽事抽得好籤，首三圈面對的全是非種籽球手，上周五他更是只花了95分鐘便取得個人在法網的第96場勝仗，輕鬆以6:1、6:4和6:0掃走意大利的泰華基拿，這位34歲「泥地王」在今屆法網連贏3場仍然未失一盤，他在賽後表示對今仗演出特別滿意︰「我認為我打出了在今年法網最出色的一仗。」

若拿度能在法網再添一個大滿貫錦標，就能追平費達拿的20「貫」紀錄，然而他的衞冕之路仍未遇到挑戰，他8強的對手是世界排名213位的施巴斯坦哥達，後者的父親哥達曾贏得1998年澳網冠軍，並在1992年法網殺入決賽飲恨，而20歲的施巴斯坦只是出道2年，上月美網才首次出戰大滿貫，在首圈行人止步；今屆法網能由外圍賽打入16強，他在今年泥地賽成績更是六戰全勝，實屬一大躍進。對於將面對自己的偶像兼世界排名第二的拿度，施巴斯坦不諱言說︰「他是我最大的偶像，是我打網球的其中一個原因。」他更笑言，小時候曾把心愛的小貓以拿度的名字Rafa命名。

剛於上月美網獲冠亞軍的迪安與施華利夫，同樣在上周五第三圈賽事晉級。3號種籽迪安直落3盤輕取魯迪，將在今日16強面對法國外卡球手加斯頓，後者同日爆冷擊敗前法網冠軍、16號種籽瑞士的華域加。至於6號種籽德國的施華利夫同以盤數3:0淘汰意大利的施捷尼圖晉級。

至於來自意大利的男單七號種籽巴利天尼，上周六在第3圈以2:6、6:7（5:7）、4:6不敵由外圍賽打起的德國球手阿特馬尼亞，無緣晉級16強。世界排名第186位的阿特馬尼亞，將會與17號種籽巴斯達爭奪8強席位。巴斯達同日在一場西班牙打吡戰，以6:4、6:3、5:7、6:4淘汰10號種籽阿古特。

女單方面，頭號種籽哈蕾普、施維杜蓮娜及芘頓絲等高種籽排名球手皆順利晉級，哈蕾普在今日女單16強與波蘭的絲維迪克交手。被列為四號種籽的美國球手姬蓮，則輕鬆以6:2、6:0擊敗羅馬尼亞的芭拉，晉級16強。