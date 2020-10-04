英超｜戴亞斯拍拿樸迪藍月最佳中堅組合 鞏固後防輪到前線要修補

上周六曼城作客鬥列斯聯中，領隊哥迪奧拿派出剛加盟的魯賓戴亞斯上陣，夥拍拿樸迪扼守中路，相信亦是哥帥心目中目前藍月的最強中堅組合。二人首次合作表現不俗，不過曼城近年花費大量轉會費建構防線，另一邊廂也要為鋒線擔心，今場繼續被逼以無鋒陣應戰，前鋒配置似乎是哥帥下一個要處理的問題。

以逾6千萬鎊轉會費由葡超賓菲加來投的魯賓戴亞斯，和隊友僅訓練兩天就在英超正選上陣，雖然哥帥表示因為傷兵問題才提早讓他上陣。戴亞斯首戰表現尚算穩健，曾交出幾次精準長傳，更在上半場差點頭鎚破門。然他對於地標戰最終失分這戰果並不高興，賽後說：「很高興我能為曼城首次上陣，但我為戰果感到不太高興。我們非常希望贏出今場比賽，這場賽事強度和水準都很高，是我期望頂級聯賽的樣子。」

曼城在大灑金錢後，後防線終於成形，魯賓戴亞斯和拿樸迪這對中堅組合無疑是藍月的最佳中堅選擇。不過，球隊前線卻存在隱憂，隊中可靠射手阿古路仍在養傷，事實上他近年每季都有至少2至3個月倦勤，另一前鋒加比爾捷西斯亦目前亦受傷下，球隊要無鋒應戰，新兵費倫托利斯表現患得患失，令奇雲迪布尼在前場獨力難支。雖然哥帥已升了17歲的年輕前鋒李安戴納上一隊，惟暫仍未成氣候，以藍月目前情況而言，絕對有需要簽下一名有經驗的正前鋒解決困境。

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