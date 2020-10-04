英超戰報｜愛華頓4:2挫白禮頓 聯賽4戰全勝上榜首

周日英超，愛華頓主場迎戰白禮頓，最終憑占士洛迪古斯梅開二度，耶利文拿和卡維特利雲各入1球，4:2大勝對手，暫升上榜首。不過，李察利臣和史密斯高文今仗因傷退下火線，或影響未來球隊的佈署。

今仗拖肥兩位正選中場阿倫盧利奧和安祖高美斯缺陣，改由湯姆戴維斯和基菲爾施古臣頂上。甫開賽愛華頓就主導形勢，16分鐘拖肥開短角球後，施古臣左腳傳中，尾柱的卡維特利雲一頂破網，攻入今季第6個聯賽入球外，亦助球隊先開記錄。不過，巴西翼鋒李察利臣和對手蘭普堤碰撞後，受傷需要退下火線，由伊禾比入替。

領隊安察洛堤曾經表示對門將比克福特有十足的信任，可惜今仗這位英軍一號門將卻令人失望，41分鐘，蘭普堤右路傳中，出迎的比克福特跳起接波甩手，被馬奧比門前把握機會射成1:1平手。追平僅5分鐘，愛華頓右路罰球機會，由兩位哥倫比亞球員合作，占士洛迪古斯開罰球，耶利文拿跳頂破網，助球隊半場以2:1領先。

下半場52分鐘，卡維特利雲傳入禁區給予伊禾比，後者傳到尾柱給無人看管的占士射成3:1；72分鐘，愛華頓反擊機會，伊禾比傳給12碼點的杜哥利，後者再傳給尾柱的占士右腳輕鬆射入，遙遙領先至4:1。臨完場前，全力進攻的白禮頓，憑比蘇馬禁區頂球「占士式」窩利射入世界波，追成2:4，但最終亦無阻愛華頓全取三分，升上榜首，今季各項賽事7戰全勝。

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