西甲戰報｜馬體會主場0:0悶和黃潛 連續2場食白果

周日西甲，主場出擊的馬德里體育會，全場14次射門僅得1次中龍，最終與維拉利爾悶和0:0，聯賽兩連和。

馬體會周中已經作客與「升班馬」侯爾斯卡互交白卷，今仗回到主場，施蒙尼繼續以祖奧菲歷斯和蘇亞雷斯拍檔攻堅。不過，今場發揮較佳的是客隊的黃潛，19分鐘，馬里奧加斯柏右路禁區頂窩利拉射，可惜被馬體會門將奧比歷托出；相反蘇亞雷斯和湯馬士柏迪的遠射毫無威脅，馬體會無中目標埋門。

換邊後4分鐘，馬里奧加斯柏與謝拉特摩蘭奴一次後窄位起腳，再次被奧比歷救出；62分鐘，馬體會左閘雷蘭洛迪後上左腳勁射，被沙治奧阿辛祖接實，其後馬體會一口氣換三人，換入迪亞高哥斯達、恩歷克卡拉斯高和 馬高斯洛蘭迪希望可以改變形勢，可惜始終未能改寫戰局，雙方打成0:0。

同日早場，華拉度列主場迎戰伊巴，伊巴憑洛迪高貝高斯主射12碼先開紀錄，但其後主隊憑羅利安奴東尼追成1:1。羅利安奴東尼下半三分鐘更在禁區內博得12碼，可惜沙治哥迪奧拿主射被救出。其後伊巴的中場柏巴高尼迪奧普直紅被逐離場，打少一人的他們未有放棄，90分鐘憑阿尼斯阿比拿左路1次傳中，奇雲洛迪古斯一頂破網，助球隊以2:1全取三分。

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