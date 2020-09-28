球星閃卡│ 儲卡似玩古董有鑑定評級 當錫一年升值40倍隨時夠贏首期

90年代中期，香港引入NBA並於免費電視台播放賽事，售賣球星卡的店鋪也成行成市。在96年以港幣20元購入已故湖人名宿拜恩（Kobe Bryant）的新秀卡，現時已升值至200美元（約1,560港元），令人發現興趣都可以當作投資，當球員成就越高，其球星卡的價值亦會水漲船高。NBA踏入「後勒邦占士（LeBron James）朝代」，東方龍獅前鋒陳翊麟看好小馬主將當錫（Luka Doncic）可接棒成聯盟巨星，球星卡店東主Jerry笑言有意儲球星卡的話，可嘗試從明日之星入手：「Luka是一個很好的例子，上年最平10美金（80港元），有很多人放售；現在卻升至400美金一張，升幅達40倍，很誇張。」

場地提供：Cardlaxy Limited

作為拜恩的球迷，陳翊麟在中學省吃儉用，只為抽中偶像的球星卡，「讀中學時，為節省金錢會吃得便宜一點，甚至捱餓不吃午餐，放學便會去買卡。」不過這位東方前鋒在高中展開籃球生涯便沒有繼續玩卡，並將所有卡放入紙盒及塞到床下底，直到近日執拾東西，這些球星卡才重見天日。

在旺角開設球星卡店的Jerry直言，不少港人的情況如陳翊麟一樣，把多年前購入的球星卡當成廢紙，誰不知儲卡就似玩古董，可透過鑑定評級令球星卡升值，「就像銀紙、錢幣都有鑑定，其實球星卡也是同樣原理。看看卡面是否乾淨、有沒有刮花，圖像是否置中，卡的邊角有沒有皺褶等，都會影響評分。」Jerry續指，過往自己靠《Beckett》這本鑑定天書查看球員卡大約價位，但隨着互聯網興起，現時到ebay查詢同款球員卡的拍賣價，或到130point等網站查看巿價更為方便。

陳翊麟手上的拜恩新秀年白卡，同款卡現時在ebay已升值至200美元，評分達9.5的更可叫價800美元（約6,200港元）。現年33歲的他坦承從未想過球星卡會如此值錢，「以前只是覺得靚，純粹放在銀包，完全沒考慮過它會升值。」Jerry表示拜恩年初意外逝世後，其球星卡像「炒仙股」一樣升值數十倍，惟陳翊麟笑言會繼續儲起偶像的卡，留作紀念。即使為收藏，Jerry表示最好將球星卡寄到美國評分，他解釋這是提高對卡的保護，「因為香港天氣悶熱潮濕，這些卡容易出油，最理想的做法就是送去評級，那邊會有真空卡套幫你包裹着卡。而外盒能抗UV及真空防潮，有一定的保護作用。」

除了拜恩升值潛力高，「波神」米高佐敦（Michael Jordan）及勒邦占士的球星同樣價格高企，不過Jerry指NBA正踏入「後LBJ朝代」，占士卡的價格接近見頂，就像其新秀年加上球衣及簽名的卡，最近成交價逾130萬美元。若新手入坑的話，可以考慮購入明日之星並等其升值。陳翊麟指近年最值得期待的新星是小馬主將當錫以及「字母哥」G安迪杜安寶（Giannis Antetokounmpo），Jerry笑言這可以從巿價反映，「Luka是一個很好的例子，上年最平10美金，有很多人放；現在卻升至400美金一張，升幅達40倍，很誇張。」不過投資涉及風險，Jerry表示要提防假貨，並找信譽良好交易平台或店舖，而郵寄交收最好拍片保障自己。

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