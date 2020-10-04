法網｜生涯首晉法網16強 張帥硬撼姬維杜娃

張帥周六以2:0力克持外卡參賽、世界排名357的法國球手布莉爾，職業生涯首次打入法國網球公開賽女單16強，亦是自2012年的李娜後，首位躋身法網16強的中國女子球手。

31歲的張帥之前在法網的最好成績是2017年，當時她於第3圈打足三盤後不敵俄羅斯名將古絲妮索娃。今場面對剛於上周斯特拉斯堡公開賽對壘、以6:3和7:6將對方淘汰的布莉爾，張帥表現慢熱，局數一度落後3:5，第九局亦曾落後0:40，但她成功挽救三個set point，保住發球局再成功破發，局數追成5:5，最後要戰至決勝局，張帥終以7:6（7:2）先下一城。

第二盤依然緊湊，局數一度領先3:1的張帥及後被追成5:5平手，惟這名中國球手之後連贏兩局，結果以7:5再贏一盤。世界排名39的張帥晉級後，將與7號種籽捷克的姬維杜娃爭奪8強席位，後者在第3圈是以7:5和6:3淘汰加拿大對手安妮費蘭迪斯。

周六的女單第3圈亦出現不少令人意外的賽果，其中，8號種籽白羅斯的莎芭蘭卡被30號種籽、突尼西亞的查比雅以7:6（9:7）、2:6和6:3淘汰，11號種籽西班牙的梅古露莎亦在打足三盤後受挫非種籽美國的丹妮莉歌蓮絲，三盤比分為5:7、6:2和4:6。

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