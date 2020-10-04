NBA總決賽｜協助湖人奪標在望 古斯馬慶幸未成交易AD籌碼

湖人於19年不惜送出朗素波爾（Lonzo Ball）、恩格林（Brandon Ingram）、赫特（Josh Hart），以及多個選秀權，從塘鵝換來明星前鋒安東尼戴維斯（Anthony Davis），目前正在奧蘭多賽區為紫金兵團爭標的古斯馬（Kyle Kuzma）就表示，幸慶球隊堅拒將他打包送往新奧爾良。

「這個時間我本來有機會在家中享受假期，但能夠留在這裏（總決賽舞台），明顯是最重要的事情。湖人透過重磅交易得到AD，並決定把我留在隊中，讓我有機會協助球隊爭冠，我真的很感恩。」古斯馬說。

這位25歲前鋒又指，非常享受在「泡泡賽區」征戰的過程。「這真的十分有趣，特別是對我來說，我只是嘗試活在當下，盡力打好每個攻勢，好好看守對方球員，為隊友帶來幫助。出戰NBA總決賽是我的夢想，能夠在這裏爭標的確很有趣，我真的很高興。」

古斯馬在今屆季後賽場均有10.1分及3.4個籃板球，表現雖然未達湖人期望，但作為後備力量，已算相當稱職。

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