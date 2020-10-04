意甲｜祖記兩職員確診武肺 仲迫拿玻里如期比賽？

祖雲達斯證實因有兩職員在最新武漢肺炎病毒測試結果中呈陽性，球員們已進入不與外界接觸的隔離程序，但也重申他們打算周日如常進行主場對拿玻里的意甲比賽，不求延期，即使對手近日也已有兩球員中招。

祖記有兩名工作人員感染武肺，但澄清不是球員、教練組或醫療隊成員，但已根據防疫規定和協議，對病毒呈陰性的球員或教練們等都繼續進行日常訓練，只是不能與外界其他人士接觸。

不過，周日對手拿玻里數天前也證實有施連斯基及艾利夫艾馬斯兩名球員以及一位職員確診，這場比賽原本能否如期進行已成疑問，皆因那不勒斯地方當局禁止球隊前往都靈作賽，行程已出現阻滯。現在祖記再有職員也中招，進一步令比賽存在更高的病毒爆發風險，而拿玻里就是上周與有22宗確診個案的熱拿亞交手後，便隨即有職球員中招。

只是在祖雲達斯心目中，似乎比賽大過天，他們仍稱會根據意甲賽會的安排，周日在主場恭候拿玻里來訪，皆因基於歐洲足協（UEFA）的規則，只要一支球隊有13名球員可上陣，比賽會如期進行，否則就當不願出賽那隊棄賽來決定對手獲勝，但規則也有列明若受地方當局政府干預，就會再作考慮。

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