NBA總決賽｜艾迪巴約與積傑錫繼續上陣成疑 熱火難重演後上封王奇蹟

NBA總決賽第三回合，將於香港時間周一上午進行，場數落後0:2的熱火，賽前再傳出壞消息，The Athletic記者Shams Charania報道指，艾迪巴約（Bam Adebayo）與積傑錫（Goran Dragic）兩名傷兵繼續被列為「上陣成疑」，很有可能無法出戰湖人。

在今屆季後賽場均得17.8分及10.9個籃板球的艾迪巴約，以及場均有19.9分的積傑錫，於總決賽第一回合同告受傷，並因而缺席第二回合賽事。雖然艾迪巴約表示其肩頸傷勢已大有好轉，並有信心可以在Game 3上陣，但熱火仍未敢輕言讓他與左腳足底筋膜撕裂的積傑錫復出。美聯社記者Tim Reynolds又指，熱火在第二戰將艾迪巴約放上球員名單，純粹是為了讓他可以不用戴上防疫口罩，在場邊跟隊友溝通交流。在NBA總決賽歷史上，有34隊曾經落後場數0:2，最終最有4隊能夠後上封王，但其中一隊正是在06年先輸兩場，之後連贏小馬四場奪冠的熱火。

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