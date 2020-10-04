名家拆局｜王杰：兩隊踢出一場90分鐘對攻比賽

周日曼城作客與列斯聯踢成1:1平手，不過雙方為球迷帶來了一場90分鐘的對攻比賽，曼城領隊哥迪奧拿繼上仗主場不敵李斯特城後，此役面對比爾沙的列斯聯又再次陷入苦戰。不過新加盟的魯賓戴亞斯表現對版，算是為哥帥找回一個安慰。

今場比賽曼城明顯入局時間較列斯聯快，甫開賽一次又一次的進攻令列斯聯只可以立足防守，主隊列斯聯頭10分鐘基本上連控球的機會也沒有，而且曼城前場擺出多位速度快的球員，列斯聯守將面對這幾位鋒將非常頭痛，史達寧的入球就可以看得出，幾名列斯聯的後衞完全跟不上史達寧的速度，加上中場防守薄弱，令史達寧輕鬆射入，為曼城取得領先。

不過落後的列斯聯開始取回主動，幾次的前場配合相當具威脅，令到曼城需要縮後防守等待反擊機會。從上半場的數據來看，本來擅踢傳控的曼城，在傳球次數以及控球率居然低於列斯聯，基本上在曼城其他比賽也看不到這數據，可見列斯聯壓前進攻的踢法為曼城製造到不少壓力，兩閘班捷文文迪以及基爾獲加在上半場已經有過失誤，要不是艾達臣摩拉斯交出神勇表現的話，相信曼城上半場無法保住領先優勢。

下半場列斯聯繼續踢出撞牆配合，令曼城眾將一直忙於防守，而比爾沙選擇換入的洛迪高摩連奴就成為了奇兵，這位西班牙國腳入替後先在左路射中楣角，之後角球攻勢就把握到艾達臣的犯錯，門前執雞追成平手。被追和後的曼城就連反擊都開始有困難，每一次進攻也是由史達寧帶上前場，不過其他藍月隊友擔心列斯聯反擊，因此完全無法跟上進攻，令到球隊的進攻開始死火。

雖然最終兩隊踢成1:1平手，而且對比起今季大部份英超比賽，今場入球不算多。只不過兩隊由第1分鐘開始就上演對攻戰，身為中立球迷絕對是看得非常開心，「瘋子」比爾沙帶領的列斯聯，陣容實力即使明顯不及其他英超勁旅，不過對陣利物浦以及曼城仍選擇對攻，而且取得一個不算太差的結果，列斯聯這支「升班馬」絕對不簡單。

文：王杰

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