ABL｜有傳球隊代表上周開會 聯賽或延至2022重啟

各地體壇今年因武漢肺炎停擺，東南亞職業籃球聯賽（ABL）在7月正式腰斷本賽季，雖然賽會發聲明指會籌備新球季，但近日有消息指出聯盟為疫情影響，大有機會取消20/21球季，最快於2022年才復辦賽事。

ABL賽會在3月13日宣佈因疫情無限期停賽，坊間7月頭傳出聯盟因贊助商財困而「壽終正寢」的消息，當時東方龍獅籃球部行政經理李樹榮指出賽會正積極尋求復賽方案，而ABL賽會在7月15日在官方fb發出聲明，表示「由於未能找出安全方法完成餘下賽程，故決定腰斬19/20賽季，並開始籌備新球季。」

根據網媒Asia Pacific Hoops報道，ABL在上周召開會議，九支參賽球隊的代表討論重啟聯賽的日期，而最終定案是要等明年11月21日至12月2日在越南河內舉行的東南亞運動會完成後，才有機會復賽，意味聯賽將會延至2022年復賽。有指在會議中，各隊討論在停賽期間，應否由不同的參賽地區舉辦四至六個賽期為一周的盃賽，惟這種做法將對球隊組軍及贊助商合約等構成影響。馬來西亞《中國報》則表示吉隆坡猛龍班主之一的拿督Ruben Gnanalingam未有否定聯賽推遲到2022年的消息，但指ABL仍計劃於明年復賽，而一切取決於各國的旅遊限制及疫苗是否面世。

香港籃總本月初宣佈甲一銀牌及聯賽有望於明年3月復賽，東方龍獅也不用空等ABL重啟。台灣的富邦勇士和寶島夢想家將於今年12月角逐當地新成立的職業聯賽P.League+，越南西貢熱火則會在本月22日以「隔離泡泡」模式參加當地聯賽。不過菲律賓火燄、新加坡騰飛之獅、澳門代表黑熊和戰狼等球隊除了ABL外，未有參加其他聯賽。

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