ABL｜球隊會議後未有復賽定案 東方等籃總落實賽程後開操

各地體壇今年因武漢肺炎停擺，東南亞職業籃球聯賽（ABL）在7月正式腰斷本賽季，東方龍獅籃球部行政經理李樹榮證實賽會上周曾召開會議，並確定因疫情難以能計劃下一季賽事。

受疫情影響，ABL賽會在7月15日在官方fb發出聲明，表示「由於未能找出安全方法完成餘下賽程，故決定腰斬19/20賽季，並開始籌備新球季。」近日有消息指ABL要等東南亞運動會在明年12月完成後才可復賽，意味聯賽將會延至2022年重啟。李樹榮接受本報查詢時證實ABL曾召開球隊會議，他指ABL仍希望於2021年復賽，「賽會希望2021年9月前都以盃賽形式比賽，以維持ABL的賽事，而9月後再因應情況考慮回復主客制賽程。」

不過，李樹榮相信各球隊在會議後需要時間消化有關方案，而考慮的並非只有比賽形式：「如各地的疫情管控、旅遊管制、隔離安排、交通住宿及職球員出外比賽的各種成本，我們亦需認真考量。球隊當然希望賽事能夠重新開始，但必須等賽會有周全方案，我們才作決定。」

另外，香港籃球總會在本月初宣佈，甲一銀牌和聯賽將於明年三月重啟，而隊際運動亦於上周五獲豁免四人限聚令，李樹榮表示球隊對相關決定感到歡迎，惟東方會等籃總落實賽期後，才會計劃復操：「休季期太長，對本地籃球圈發展絕非好事，相信籃總會稍後時間會將更多賽事資料告知球隊，我們亦會就賽程落實後，再計劃球隊開操時間表。」他續指，距離開季尚有一段時間，故組軍和聘請外援方面不成問題：「球隊有足夠時間為外籍教練及球員做妥相關檢測，以及申請簽證來港。」

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