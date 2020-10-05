仙道彬手記｜Jimmy Butler才是真正的黑曼巴

面對殘陣的熱火，其實上場已看到湖人有輕敵之心，只是Anthony Davis打得太好，加上LeBron James和Rajon Rondo的努力，掩蓋了其他隊友的不足；可是再次調整下，熱火今仗沒有再讓湖人在籃下為所欲為，成為勝利的關鍵。可是我仍然相信，熱火在Jimmy Butler帶領下，一定不可能直落四場輸波。結果JB果然挺身而出，在非勝不可的第三戰領軍勝出，交出一個40分級的大三元，在攻防兩端都完勝LeBron James，最重要是他賽後毫不居功，直言球隊勝利比一切重要。

雙方今仗陣容不變，在Bam仔缺陣下，熱火繼續派出Meyers Leonard打正選，表現不錯，而無論是Jae Crowder或之後換入的Andre Iguodala，都守到AD，在後者首節就兩犯，包括無謂的進攻犯規，加上整支湖人發夢般有10次失誤下，熱火一度拋離到20:9，打完首節湖人追到只落後23:26，已算好彩。

在缺少了Bam仔鎮守中路下，熱火今仗做得最好的地方，是每一位落場的球員都100%集中，不只是進攻，而是防守時的拼搏，而很多細節如box out、夾擊和換防都沒有太明顯的漏洞。當中自然是JB及Iggy做得最好，兩人分別對位LBJ及AD，都大大降低了對手威力，今仗湖人雖仍以43:37籃板取得優勢，也有11個進攻籃板之多，但AD就只得5個籃板，不再讓他在籃下如入無人之境。

JB今仗完成了壯舉，不止是40分、13次助攻和11個籃板的超級三雙，成為繼續Jerry West及LBJ後，第三位在總決賽完成40分大三元的球員；也是總決賽首次有球員可以在得分、籃板和助攻都高於LBJ；今場LBJ也是準三雙：25分、8次助攻和10個籃板，但8次失誤異常礙眼，包括了兩次難睇的走步。

熱火兵源有限，所以除了JB無人可取代，今仗繼續帶傷上陣打了45分鐘外，其他位置都換得較多；Duncan Robinson雖未找回手感，10球3分只入了3球，可是他的防守和籃板是一眾後衛中最佳，第四節就見到當熱火被湖人不斷取分，Eric Spoelstra連忙把他換入的鏡頭。今場Jae Crodwer上陣時間也去到34分鐘，有他在籃下幫忙頂位和夾擊，也是熱火在顏色地帶只失了34分的原因，比起上場的56分，是極大的進步。

今仗的關鍵，是大球與小球的爭持。為甚麼熱火要保護Tyler Herro？因為他與Duncan Robinson同時落場，有兩個射手下，可以迫使湖人不敢多用Dwight Howard，以免跟不上熱火速度，外圍失地太多，但湖人守打小球陣，AD因犯規困擾而沒有了前兩場的威風，後果就是見到JB不斷上籃and 1。你懂得用單擋迫令換防，熱火也同樣聰明，多次以Tyler Herro單擋，讓JB不用面對LBJ。今場他攻入的40分中，最驚人是一球三分波也沒有，20球起手中了14球，命中率高達7成，加上14中12的罰球，幾乎只要接波突破，就有分落袋，清脆俐落；就算不斷被人打跌倒地，仍然站起來繼續戰鬥，與整場不斷投訴、甚至累湖人輸快攻的LBJ，形成強烈對比。

湖人第四節有Markieff Morris成為奇兵，單節攻入了3球三分波，也令湖人在8分56秒時反超前91:89；在湖人的反撲勢頭極勁下，JB再次站出來射入，之後又助攻Kelly Olynyk射入三分，再次反超前94:91。這兩球極為重要，因為湖人的LBJ衝完這段後，又見氣力不繼，最後多球都只能勉強在三分外起手，毫無威脅。熱火今仗發揮其實不算好，除了JB和Kelly以外，其他如Herro、DR和Jae Crowder的命中率都差勁，如非Tyler Herro最後關頭接連上籃得手，加上JB毫不手軟，很可能就功虧一簣。

比賽最後成了垃圾時間，熱火已篤定以115:104勝出，在第4節只得5分，三分全炒，還有4次失誤的他，不知是不滿自己的表現，還是埋怨隊友，未完場已走出場邊；當然小學生也知道，要5個人才能打完球賽，結果湖人要換入Jared Dudley執手尾，打埋最後的0.7秒。可能有人會覺得，既已輸定，時間又無多，留在場上或是坐在場邊，沒有太大分別。我反而想起了總決賽第一戰，當時兩次拗柴的JB，在球隊勝出無望下，大可提早入更衣室接受治療，可是他堅持留在場上，賽後逐一與鼓勵隊友及與他們擊掌，我當時就說，這都是埋下了勝利的種籽，也是真正領袖的風度。

今場JB的身影，其實一如2016年的LBJ，都是在絕境下把勝負一肩挑起，毫無畏懼；自己受傷也好，隊友受傷也好，他就是站在最前方，守住那道最後防線。這40分，每一球都有血有汗，幾乎沒有easy shot可言，也是非常反潮流的沒有三分，以中距離和上籃得分；看他一次又一次被打倒在地，掙扎良久才能起來，而從未投訴，更令人尊敬。用一己之力為熱火帶來勝利，用行動來回應LBJ在首節you’re in trouble的挑釁，與Tyler Herro最後上籃後，嘴角向上戚的笑容一樣，笑那些高呼湖人「放水」和「打假波」的球迷，多麼可笑。

世上沒有必勝的球隊，也沒有必贏的比賽，領隊／教練和隊中的領袖，如何在失敗的過程中讓隊友學懂爭勝，永不放棄，非常重要。在我看來，Mamba Mentality是種堅持到最後一刻的心態，就算比賽已無望反勝，也必須要逐一鼓勵隊友，做最後離場的一位；留在場上直到比賽完結，也是最基本的體育精神和尊重。

在今日的比賽，我敢說，Jimmy Butler表現出來的決心和鬥志，比任何一位湖人球員，更配得上Mamba Mentality這形容，想想要是LBJ沒有了AD和Rondo，還能像JB如此沉默地爭勝嗎？要早走，那第一場接連拗柴，兩位隊友先後傷出，JB豈不是半場就應該換衫走人？

黑曼巴精神，應該係在球場上做出來，而非一整日掛在口邊。

球技可以苦練，氣度卻是天生，下場將是整個總決賽的關鍵，熱火兩將究竟能否趕及復出？湖人又能否調整心態，放下已經贏梗的輕率？一切，全看兩軍的超級球星了。

文：仙道彬

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