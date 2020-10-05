英超｜兩場入13球反擊泊大巴標籤 摩佬倒戈滅「魔」同情蘇B

熱刺領隊摩連奴經常被指「泊大巴」，被標籤為着重防守的主帥，不過，熱刺繼上場在歐霸盃主場以7:2狂數海法馬卡比，周日於英超倒戈作客再以6:1大炒曼聯，熱刺近兩場比賽合共射入了13球。事實上，熱刺上月亦曾在聯賽作客大勝修咸頓，難怪摩佬周日作出反擊，笑指如果有一名着重進攻的領隊，該北倫敦球會在上述的比賽將會射入10球、11球和12球。

摩連奴賽後接受《beIN Sports》訪問時說︰「想像一下如果他們有一名主攻的主帥。在主守的領隊麾下，他們射入了5球、7球和6球，有一名主攻的領隊，他們將會射入10球、11球、12球。心態很好，球員們踢得非常出色。所有人都全力以赴，球隊成員充滿質素和才能。」

摩連奴又謂︰「我知道獲勝的教練表現出同情是非常非常重要。當然我希望取勝，我希望贏7球而不是6球，不要誤會我的意思。」「不過我要表示同情。今日是他，明日就是我。當然我對他表示同情，我可以想像今晚他將不會睡得非常好，但這就是我們艱辛的生活。」

曼聯今季在英超比賽三場失了11球，他們隊史中只有一次、在1930/31球季開季同一時段失至少10球，當年他們最終要降班，惟摩佬指曼聯正在進步，「他們有出色球員、他買入了很多年輕球員，非常出色的球員，如果卡雲尼真的加盟，他是世界上最出色前鋒之一。曼聯就是曼聯，我可以想像他們將會像曼聯一樣做出回應。」

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