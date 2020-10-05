英超｜維拉彈起有原因：新兵表現對辦 基亞利殊成熟

上季才重返英超的阿士東維拉，首季豪使1.43億鎊增兵，最終卻只排第17位僅僅護級成功，若非門線技術失靈，送給維拉救命一分，維拉今季恐已無緣留在英超。然而這支上季排尾四的球隊，今夏卻悄悄起革命，領隊甸恩史密夫在上季骨幹上，針對陣容弱點對症下藥作出收購，結果多名新兵表現對辦令維拉攻守升級之餘，25歲的隊長基亞利殊表現成熟，亦是維拉開季3戰全勝，成功彈起的關鍵。

維拉上季踢了38場只得9場勝仗，當中只攻入41球但失足67球，失球數字是上季英超第二多的球隊，短短一季內更起用過4名門將，但不論是前英軍門將湯希頓、前紅軍門將拉爾拿、抱球入網的挪威門將尼蘭特等，均未能讓維拉最後一關安心。幸阿仙奴雙冠王功臣達米安馬天尼斯，在兵工廠未能搶走賓特尼奴的正選位決心出走，令維拉得以購入這名把關技術上乘的好門將，配合泰朗明斯、安斯干沙、新兵馬迪卡殊等人組成的防線，成功令維拉開季3戰只失2球，失球數字大幅降低。

防線獲得升級之後，維拉進攻上一向依靠攻擊核心基亞利殊，這名25歲的英格蘭中場，上季已交出8個入球6次助攻的亮麗數據，148次被侵犯更排在歐洲5大聯賽首位，此子上季更創造出91次入球機會，僅次上季英超最佳球員奇雲迪布尼排第2位；惜隊友們把握力甚差，上季維拉標王巴西前鋒韋斯利摩拉斯全季只入5球。故領隊甸恩史密夫今季對症下藥，破英冠轉會費紀錄2,800萬鎊身價，從賓福特購入速度射術兼備的奧尼屈堅斯，這名24歲前鋒經歷頭兩場適應後，終在今仗對利物浦大演帽子戲法，再配合喜獲入選英格蘭大軍、今季表現持續大熟大勇、開季3戰已交出3入球3助攻的基亞利殊，成功帶領維拉開季3戰全勝成功彈起。

其中今仗單場交出3次助攻的基亞利殊，今成為繼2010年2月占士米拿之後，維拉史上第二位球員單場交出3個助攻，只要基亞利殊及一眾新兵持續好表現，相信維拉今季不用再為護級而苦惱。

文：尊嘉

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