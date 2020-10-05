港超聯｜東方明戰愉園爭五連勝 李志堅：不能掉以輕心

東方龍獅明午3時在旺角場上演的港超聯乘連捧足總盃及銀牌的強勢，誓炒愉園以求重返榜首，共向三冠的終極目標進軍。

老牌球會東方經過三季的錦標荒後，復賽先挫富力奪足總盃及明年亞洲球會賽席位；上場擊敗理文，重奪銀牌，率先成為今季盃賽雙料冠軍；隨著傑志周日在聯賽遭冠忠南區逼和，東方爭聯賽形勢由被動變主動，該隊只要連勝愉園及富力便可成為三冠，而東方上下當然不會錯過這個成為三冠的機會。東方目前8戰得15分，此戰勝出便可趕過傑志重返榜首。

堅持復賽的東方是復賽唯一全勝之師，四戰全勝，捧兩盃且只失一球，而辛祖及盧卡斯兩名季中加盟的進攻主力，上銀牌決賽因不符陣資格而休戰，此戰勢復任正選可養精蓄銳此戰復任正選，以助球隊爭取取擊敗愉園。東方主教練李志堅在球隊擊敗理文後表示，球隊有傷病及停賽，好開心球隊可以有主動權，而復賽對任何對手也不能掉以輕心，最重要是集中精神應戰，而球隊餘下兩場聯的目標相當清晰，就是全力爭取全取6分，再看最終能否聯賽稱王。艾華頓此戰停賽。

復賽只起用盧斯安奴一名外援的愉園，經過連敗於理文及富力後，上場與南區打成1:1，取得復賽第一分，而更重要是這支老牌球會的年輕球員正不斷進步，不過，教練鮑家耀對東方的搶分機會並不樂觀，始終東方整體級數較高，且攻力強勁，目標是減少失球。愉園在首循聯賽以1:2僅負於東方。

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