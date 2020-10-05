網球｜費達拿細威落賽參賽 澳網最多容許五成觀眾入場

澳洲網球總會行政總裁泰利周日宣佈，費達拿與莎蓮娜均已落實參加明年一月在墨爾本舉行的澳洲網球公開賽。他又透露，澳網不會閉門作賽，並計劃開放球場約25%至50%座位，讓球迷入場觀戰。

「費達拿已證實會參賽，而莎蓮娜亦會前來，爭取追平葛特的（24項女單大滿貫）紀錄，我們感到相當興奮。」泰利說。在澳洲衞生部門的防疫規定下，前赴當地參賽的球手，將要接受兩周隔離檢疫，並須留在賽會設置的「氣泡」之內。泰利又指，美網與法網能在疫情下順利舉行，令他們感到十分鼓舞。

美國與法國的武漢肺炎疫情仍然相當嚴重，但美網與法網仍能順利舉行，當中美國需要閉門作賽，法國則讓少數觀眾入場，令我們從中學到很多。

澳網主場館Rod Laver球場大約可以容納1.5萬名觀眾，泰利表示計劃開放部份座位，讓球迷入場觀戰。「我們可以開放約25%至50%座位，讓球迷入場觀戰。球場的戶外環境非常開揚，地方亦很大，讓我們能夠保持社交距離。場館內仍然會有音樂及美食，亦有大銀幕播放球賽，讓球迷坐下睇波，而公眾與球員的安全，將會是我們的首要考慮。」

下屆澳網將於21年1月18至31日，在澳洲墨爾本舉行。

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