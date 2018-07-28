轉會死線●不斷更新｜卡雲尼近億年薪勢入「魔」 摩斯堅恩外借PSG

歐洲當地時間10月5日，英、西、意、德，法等主流聯賽都會迎來夏季轉會窗關閉，各支球隊將把握最後機會簽入球員補強。其中周日大敗的曼聯依然為轉會市場的最大焦點，據著名記者Fabrizio Romano的報道，前巴黎聖日耳門（PSG）射手卡雲尼，以及波圖左閘阿歷士迪尼斯已經抵達曼聯的卡靈頓訓練基地接受體測。

現時為自由身的烏拉埋前鋒卡雲尼，據報將與曼聯簽約兩年，而且年薪更可望高達1,000萬歐元（約9,100萬港元）。而27歲的巴西左閘阿歷士迪尼斯相信亦會在短時間佈正式宣佈加盟曼聯，轉會費亦相信超過2,000萬鎊。

卡雲尼離開PSG後，PSG亦為前鋒莫路伊卡迪尋找具級數的替補，從英超的愛華頓借入年僅20歲的意大利前鋒摩斯堅恩。堅恩加盟年多以來一直未能踢出符合其身價的表現，且看轉戰法甲賽場之後能否找回射門鞋。

歐洲主流聯賽關窗時間

德甲：10月6日0:00am

意甲：10月6日2:00am

英超、西甲、法甲：10月6日6:00am

全數為香港時間

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