阿仙奴球會吉祥物Gunnersaurus，由於外型與香港食環署的大使「清潔龍阿德」十分相似，故不少香港球迷都會以「清潔龍」，來稱呼這位阿仙奴的吉祥物。不過英國傳媒報道，自從1993年出世後，一直見證槍手興衰的「清潔龍」，由於武漢肺炎疫情下閉門作賽作用不大，加上阿仙奴因武肺收入大減出現財困，因此決定向「清潔龍」落手，辭退了扮演「清潔龍」長達27年的員工Jerry Quy。

阿仙奴在武漢肺炎疫情下，曾與球員們達成降薪超過一成的協議，但本年8月阿仙奴仍決定裁減了55位員工，當中包括一手捉成法比加斯加盟的首席球探卡治基奧（Francis Cagigao），兵工廠早已被外界指摘，疫情下「炒人」十分無情。不過由於英超持續閉門作賽，影響槍手的財政收入，球會終決定辭退扮演「清潔龍」的老臣子Jerry Quy。

雖然Jerry Quy只是兼職，但對阿仙奴可謂充滿感情，據報Jerry Quy自1963年起，首次觀看阿仙奴的比賽後，已成為了阿仙奴的忠實球迷，甚至為了觀看兵工廠的主場比賽，從而錯過了親生兄弟的婚禮。

自1993年起扮演「清潔龍」後，Jerry Quy一直以這個另類身份，見證著阿仙奴近27年的興衰，經常出席球隊比賽及宣傳活動之餘，並與槍手的職球員關係友好，蹤使在疫情期間，Jerry Quy亦有上傳自己「居家工作」的相片，繼續以「清潔龍」的身份，為阿仙奴做好公關工作。

不料阿仙奴最終因疫情影響收入為由，辭退了這位老臣子，不過阿仙奴強調球會沒有放棄這個吉祥物，並揚言「清潔龍」將會回歸，但到時會否重聘Jerry Quy繼續飾演，那就沒有人知道了。

有網民甚至怪責今季仍未上陣、周薪高達35萬鎊的中場奧斯爾，對球會沒有貢獻卻坐享高薪，是「清潔龍」被逼走的罪魁禍首之一。

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