英超｜艾利臣肩傷料唞6周 默郡打吡唔使預

因傷缺席了周日利物浦作客以2:7大敗予阿士東維拉之役的門將艾利臣將要養傷一段時間。利物浦領隊高普證實，這名巴西門將或需休戰達六個星期，肯定無緣出戰作客愛華頓的英超默西賽德打吡。

艾利臣因為在球隊操練中肩傷而錯過周日的比賽，高普賽前透露他受傷時已表示需要進一步評估其傷勢，但相當肯定國際賽期之後艾利臣亦未準備就緒，需要逐星期去了解其狀況。

周日賽後，高普在記者會上稱艾利臣將無緣球隊在國際賽期後的首場比賽、本月17日作客愛華頓的默郡打吡。高普說︰「艾利臣肯定沒機會對愛華頓。我不想對時間定下框架，但可能會是星期，更有可能是六星期。」

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