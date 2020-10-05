英超｜執教生涯首次失7球落敗 高普︰只能怪我哋自己

利物浦周日被阿士東維拉爆冷以7:2大炒，是領隊高普入主紅軍五年的最大敗仗，亦是其執教生涯的最大敗仗，並平了其執教生涯以5球落敗的比分差距紀錄。高普之前執教的最大比分差距敗仗，是2006年10月於德甲帶領緬恩斯以1:6敗給雲達不來梅。

隨着今戰慘敗，衞冕的利物浦成為了1953年9月以1:7不敵新特蘭的阿仙奴以來，首支在聯賽中失七球的英格蘭頂級聯賽衞冕球隊。高普說︰「所有在足球比賽中不應做的事情，我們今晚都做了。這全是維拉的功勞。這出乎意料但它發生了，這很糟糕，我必須要承認，但我不能改變它。」

高普認為︰「第一球是有影響但這是不應該的，我們以往亦有那樣的失球，但回應得不好，我們表現走了樣。」他坦言球隊有很好的機會但未能把握，「我們犯了太多錯誤，而且明顯是重要的……我們不能怪責任何人，只能怪責自己。」

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