法網｜淘汰中國球手 姬維杜娃闊別8年再入8強

周一法國網球公開賽繼續上演男女單16強賽事。打頭陣的女單賽事，7號種籽捷克球手姬維杜娃，在壓力不大下以直落兩盤6:2、6:4擊敗中國球手張帥，自2012年後再次躋身8強。

曾兩奪大滿貫冠軍的姬維杜娃，歷來在法網最佳成績，是在12年打入4強，該屆賽事後最多只能戰至第4圈便出局，去年則因傷缺席，到今屆賽事終於再次突破。這名30歲的球手在周一面對張帥，一開賽便打出水準，連破對兩次發球局下，僅花15分鐘便領先至局數4:0，隨後在壓力不大下一路保持優勢取勝。

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