【綜合美國外電】湖人在今屆NBA總決賽，於勒邦占士及安東尼戴維斯（Anthony Davis）率領下，頭兩回合均能擊敗熱火，場數領先2:0。2隊在香港時間今早進行第3回合，紫金兵團前鋒古斯馬（Kyle Kuzma）賽前就表示，慶幸球隊未有以他作為交換AD的籌碼。（ViuTV 99台今日7:30am直播總決賽Game3）

繼於2018年簽入LBJ後，銳意重振雄風的湖人去年不惜送出朗素波爾（Lonzo Ball）、恩格林（Brandon Ingram）、赫特（Josh Hart）及多個選秀權，從塘鵝換來明星前鋒安東尼戴維斯。其實塘鵝當初一度要求將古斯馬納入交易之中，但湖人卻堅拒放走這名潛質優厚的前鋒。目前正在奧蘭多賽區為湖人爭標的古斯馬就表示，慶幸球隊未有將自己打包送往新奧爾良。

「這個時間我本來有機會在家中享受假期，但能夠留在這裏（總決賽舞台），明顯是最重要的事情。湖人透過重磅交易得到AD，並決定把我留在隊中，讓我有機會協助球隊爭冠，我真的很感恩。」古斯馬說。

這位25歲前鋒又指，非常享受在「泡泡賽區」征戰的過程。「這真的十分有趣，特別是對我來說，我只是嘗試活在當下，盡力打好每個攻勢，好好看守對方球員，為隊友帶來幫助。出戰NBA總決賽是我的夢想，能夠在這裏爭標的確很有趣，我真的很高興。」