英超｜英超「雙紅」同日遭血洗 加利佬搵老友加歷查「陪葬」開心晒

曼聯和利物浦在周日的英超賽事中雙雙以大比數落敗，近年經常與利物浦名宿加歷查合作評述足球賽事的曼聯名宿加利尼維利在利物浦落敗之後，在社交網站上載了自己慶祝紅軍大敗的自拍照，相當抵死。

曼聯周日以1:6大敗於熱刺腳下，加利佬賽後毫不留情批評前東家球員的表現：「我不能相信曼聯的現況，球員們的表現只能用『可悲』來形容，他們沒有任何藉口。我以為他們在季前應該會作出一些有用的收購，但他們並沒有，曼城和利物浦在這方面已經拋離了曼聯。」

不過相隔一個半小時後，紅魔的宿敵利物浦同樣遭阿士東維拉以7:2蹂躪，曼聯難得有死敵利物浦「陪葬」，加利佬即時心情大好。他在社交網站就上載了自己喝紅酒慶祝的自拍照，以及另一張他與電視中正在評述利物浦賽事的加歷查兩人的「合照」，當時加歷查的表情相當嚴肅，與加利佬的表情相映成趣。

不過加歷查亦有作出「反擊」，在Twitter留言回應了加利佬的相片：「當你們明天簽入卡雲尼的時候，我相信自己心情會好得多了！」

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