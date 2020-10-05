港超聯｜一球不敵富力 理文爭標無望

殘陣的理文今午在港超聯力戰，最終以0:1不敵富力，同時宣佈爭標無望，而富力全取三分後，保住爭標機會。

剛在銀牌決賽不敵東方的理文今在旺角場對富力續缺受傷的射手尼迪利，加上余煒廉受傷要臨時改踢3-5-2陣式，中村祐人復出領軍，而前線由基華尼頓拍李康廉攻堅。至於有謝家強停賽的富力有基奧雲尼、林志堅及古拿復出，但快馬迪布利退居後備。必須贏波富力開賽4分鐘便有基奧雲尼突破理文空洞防至禁區施射，但被理文守門員袁皓俊封位擋出。理文按部署先求穩守，但41分鐘因防守不集中，林樂勤接應伊高沙托尼的角球，門前輕易頂入，富力憑這個入球，半場領先1:0。

易邊後，理文換入梁嘉恆及鄭兆均加強攻力，並主導戢局，可惜中村祐人及談樂軒在54及74分鐘的射門未能命中目標，而富力的反擊同樣未能擴大比數，終一球挫理文，9戰17分落後同分的傑志居次席，尚餘一場對第三位的東方龍獅。

上季菁英盃盟主理文輸波後，9戰13分肯定無法爭標，但由上季的下游隊，今季能夠挑戰列強，足見進步，可惜最受兵力影響，未能再進。對於戰至最後階段失去爭標機會，理文助教曾昭達表示球隊兵源下員出戰，表現令人滿意，而球隊著重表現於錦標。富力主教練楊正光表示，尚餘一場任何有可能發生，並將爭取最後一場可以擊敗東方。

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！