NBA總決賽｜第3戰開波 熱火艾迪巴約積傑錫續缺陣

NBA總決賽第三戰香港時間今日上午（美國時間周日）進行，場數落後0:2的熱火在開賽前約2小時宣佈，肩頸傷的艾迪巴約（Bam Adebayo）和左腳足底筋膜撕裂的積傑錫（Goran Dragic）繼續缺陣。（ViuTV 99台今日7:30am直播）

艾迪巴約和積傑錫都是在NBA總決賽首戰受傷，並雙雙缺席了球隊再敗給湖的總決賽第二戰。二人都有隨隊友們一起到球場，艾迪巴約更參與了賽前熱身的投籃練習，但熱火教練 史普利斯查表示，仍然未知他何時可以復出。

熱火今場沿用Game 2的正選陣容，五名正選為希路（Tyler Herro）、鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）、占美畢拿（Jimmy Butler）、克魯達（Jae Crowder）及李安納特（Meyers Leonard）。

湖人今場五名正選則為樸比（Kentavious Caldwell-Pope)、丹尼格連（Danny Green）、懷特侯活（Dwight Howard）、勒邦占士（LeBron James）及安東尼戴維斯（Anthony Davis）。

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