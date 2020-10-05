NBA總決賽｜表現奇差被球迷聯署奪冠禁攞戒指 古斯馬：關我鬼事咩

湖人能夠由一路殺入總決賽，可以說大多是勒邦占士（LeBron James）和安東尼戴維斯（Anthony Davis）兩人的功勞，除了一對後場雙槍樸比（Kentavious Caldwell-Pope）和丹尼格連（Danny Green）表現備受質疑，去夏逃過交易風波的古斯馬（Kyle Kuzma）也因表現奇差，成為網民狙擊的對象，更有球迷發起聯署，要求湖人奪冠的話，不要向古斯馬頒授冠軍指環。

湖人去夏為了從塘鵝換來安東尼戴維斯，當時在隊內的年輕陣容進行過多番篩選，「紫金兵團」那時認為古斯馬潛力無限，加上不爭球權的打法配合到LBJ，場均獲19分有機會成為湖人第三位得分主力，故被球隊列作非賣品，最後送走了兩位潛力榜眼朗素波爾 （Lonzo Ball）和恩格林（Brandon Ingram），另附上赫特（Josh Hart）和數輪選秀權。可是，這位「被選中的細路」最後未如期交出表現，古斯馬今季常規賽場均獲12.8分、4.5籃板和1.3助攻為三年職涯最低，首次打季後賽的他平均每場更只得10.6分，表現引來很大爭議。

香港的球迷應該對Change.org這個網站很熟悉，它是讓網民為訴求發起聯署的網站，有球迷便在該網站發起聯署，要求最後湖人奪冠的話，不應該向古斯馬頒授戒指。一位名為Don Stinson的網民兩日前發起聯署，目前已獲得接近8,900名球迷簽署。對於這個消息，古斯馬在周日總決賽第三戰後便回應：「我完全不會理會，我不介意，Twitter向來都是開玩笑的地方。」

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