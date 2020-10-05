英超｜20億身價防線堪稱災難 蘇B固步自封被炒僅4.5倍

上周英超重頭大戰，曼聯周日戲劇性地在主場以1:6慘負熱刺，創出紅魔鬼近9年來英超最大敗仗，今仗曼聯領隊蘇斯克查繼續固步自封，首兩場失足5球後仍沿用慣常戰術，早段雖射入12碼領先，但防線一再受壓下守衞頻頻犯錯，加上前鋒安東尼馬迪爾領紅後，球隊處於劣勢一沉不起終大敗一場，賽後蘇B承認責任，形容「今天是最差的一天」，有博彩公司已將蘇B列為4.5倍，首位被炒英超領隊的次熱人選。

曼聯今仗以1:6大敗予熱刺腳下，追平2011年10月1:6不敵曼城之後，曼聯英超史上最大敗仗，同時是紅魔鬼於英超史上第3次，單場失足6球。賽後蘇B承認自己要負上最大責任：「落後1:2時我們仍在比賽，但馬迪爾紅牌後所有東西都變差，你不可能在如此多犯錯情況下勝出，這真是令人尷尬，我承認是我的錯誤，這隊不是曼聯，今天是最差的一天。」對於馬迪爾的紅牌，蘇B稱：「紅牌不是落敗藉口，但如果拉美拿是我的球員，我會將他吊起，他不應該有如此反應。」

然而任憑拉美拿沒被罰下、馬迪爾領紅有多少爭議，始終無法掩蓋曼聯的防線漏洞。蘇B雖以傳奇身份統領曼聯，獲得高層支持購入B費、馬古尼、雲比沙卡等人，其中今仗正選的4名後衞連計門將迪基亞，5人轉投曼聯時的轉會費高達近2億鎊（約20億港元），但蘇B用人排陣往往一成不變，首兩戰失足5球後，今仗蘇B依舊排出4-3-3陣式，中場線仍堅持起用保羅普巴，將活力充足的新兵雲迪碧克續放後備，兩閘空位甚多卻無人補位，8,000萬鎊身價的隊長馬古尼，在蘇B麾下表現堪稱災難，結果開季3戰僅1勝2負失足11球的曼聯，已跌落聯賽榜第16位，難怪有博彩公司看淡蘇B的前景，將他列為4.5倍的首名被炒英超領隊次熱，僅次開季4戰全敗的富咸領隊柏加。

幸本周英超將會讓路國際賽檔期休戰，讓蘇B及整支曼聯有喘息空間，然而球隊即將要進入死亡賽程，在歐聯惡鬥巴黎聖日耳門和RB萊比錫，以及英超迎戰倫敦雙雄車路士與阿仙奴，曼聯表現再沒改普，蘇B的帥位隨時捱不到聖誕。

英超首位領隊被炒最新賠率

第1位：柏加（富咸）2.38倍

第2位：蘇斯克查（曼聯）4.5倍

第3位：戴治（般尼）7倍

第4位：莫耶斯（韋斯咸）11倍

第5位：林柏特（車路士）15倍

只列前五 資料來源：立博

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