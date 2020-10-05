今季重返歐聯的曼聯一直被抨擊新季增兵不力，至今僅得雲迪碧克一名新兵。英超轉會窗將於英國時間周一關閉，據報紅魔將會簽入自由身的烏拉圭前鋒卡雲尼。向已經33歲的老將埋手，不期然令人聯想到紅魔在4年前曾簽入當時年近35歲的伊巴謙莫域，期望能夠起相當的作用。

文：何西

自2013年起一直效力法甲巴黎聖日耳門（PSG）的卡雲尼，在上季停擺之後便未有再為球隊候命，到今夏合約結束便回復自由身。2016年曼聯簽下伊巴謙莫域，後者恰巧也是與PSG約滿後成為自由身。

20萬鎊周薪睇齊福仔

不過免費的東西往往是最昂貴，卡雲尼雖然一直未能落班，但對於曼聯的斟介仍有相當高的要求。據報卡雲尼要求紅魔提出一份不少於兩年的合約，周薪約20萬鎊，另外亦要向其經理人古利蒙尼付出一筆不菲的佣金；卡雲尼早前曾與西甲馬德里體育會以及葡超賓菲加接觸，正是因佣金過高導致交易拉倒。

20萬鎊周薪，在曼聯陣中算是高薪水平，陣中最高薪球員為門將迪基亞，每周人工達37.5萬鎊、其次是29萬鎊的保羅普巴、25萬鎊的安東尼馬迪爾，到20萬鎊的拉舒福特。一名33歲的球員加盟獲20萬周薪待遇，或有紅魔球迷質疑他會否像阿歷斯山齊士般物非所值。卡雲尼職業生涯上陣556場射入341球，表現非常穩定，效力PSG 7年來曾攻入隊史紀錄200球。回看2016年曼聯簽入伊巴同樣備受質疑，不過該名當時年近35歲的瑞典前鋒，在16/17球季表現相當不俗，各項賽事共入28球，助紅魔先後贏得三項錦標，曼聯球會希望富經驗的卡雲尼能帶來同樣效果，另外亦可以教導球隊鋒線一眾相對年輕的射手。

朗尼指曼聯不需要辛祖

紅魔一直被傳追逐多蒙特的翼鋒查頓辛祖，惟似乎越來越難成事。距離轉會窗關閉在即，增兵行動必須加快。前曼聯前鋒朗尼表示，其舊東家目前最需要簽入的並非辛祖：「曼聯已擁有拉舒福特與馬迪爾，若辛祖加盟，格連活特又該何去何從？球會需要的該是哈利卡尼。」要挖角卡尼難度太高，簽入多一個字，同屬中鋒的卡雲尼，也是不錯的選擇。

手機用戶請按此放大圖表