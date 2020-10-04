NBA總決賽｜熱火「白雙剎」希路 羅賓遜合轟30分 湖人雙槍得分少四倍

熱火周日能在總決賽第三戰擊敗湖人，除了占美畢拿（Jimmy Butler）神勇拿下40分「大三元」之外，兩位年輕射手希路 （Tyler Herro）、鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）功不可沒。一對「白雙剎」今戰合共交出30分，兼且在第四節比分緊湊時射入關鍵球，為熱火拉開比數，比起湖人兩位射手丹尼格連（Danny Green）和樸比（Kentavious Caldwell-Pope），表現差天共地。

現年20歲的希路和26歲的羅賓遜僅為NBA新秀球員和二年生，前者因隊友積傑錫（Goran Dragic）受傷，有機會在總決賽擔任正選，後者則是熱火隊內的常規主力，季後賽17場賽事全為熱火正選上陣。今戰兩人第三節已經在外線接連得分，為熱火保持着領先優勢；第四節熱火被湖人反超後，希路此節個人包辦8分，包括在最後58.6秒上籃得手兼博到關鍵「And-1」，重新為熱火拉開比數，更為球隊打下強心針。而首兩場總決賽合共只有9分的羅賓遜，再在僅餘32.2分射入一記三分球，沒給予湖人逆轉的機會。希路賽後照把勝利歸於畢拿，後者在最後一節獨取10分，他說：「我們知道畢拿在這些時刻的表現是如何，而整個世界也看到占美畢拿的能力到底是如何。」

希路今場交出17分、3籃板和2助攻，而羅賓遜獲得13分、5籃板、3助攻，另有2偷球和1封阻，與湖人兩位射手丹尼格連（Danny Green）、樸比（Kentavious Caldwell-Pope）合共只有7分的表現成極大對比，格連今場上陣17分鐘6投0中，僅靠罰球取得2分，樸比今場打足29分鐘，更是5投僅1中獲5分，再交出4次個人犯規，球員效率僅為-26全隊最低。值得一提的是，熱火最後一節的陣容，大多是畢拿夥拍希路、羅賓遜、奧利尼克 （Kelly Olynyk）等球員，面對的卻是湖人的勒邦占士（LeBron James）、安東尼戴維斯（Anthony Davis）這些聯盟最頂級的球員，而最後拿下勝利的仍然是熱火。

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